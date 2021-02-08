В Ізраїлі від COVID вакцинували 23% населення країни

Зазначається, що першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше ніж 3,480 млн осіб. При цьому повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози вакцини, 2 081 млн осіб.

За даними агентства, повністю вакциновані близько 23% населення Ізраїлю.

При цьому наголошується, що більше ніж 70% жителів країни у віці від 60 років повністю вакциновані від коронавірусу.

Вакцинація в Ізраїлі проводиться препаратом компанії Pfizer.