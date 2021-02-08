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В Ізраїлі від COVID вакцинували 23% населення країни

Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу майже чверть жителів країни. Так, вакцину від COVID-19 отримали 3,5 млн осіб.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Зазначається, що першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше ніж 3,480 млн осіб. При цьому повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози вакцини, 2 081 млн осіб.

За даними агентства, повністю вакциновані близько 23% населення Ізраїлю.

При цьому наголошується, що більше ніж 70% жителів країни у віці від 60 років повністю вакциновані від коронавірусу.

Вакцинація в Ізраїлі проводиться препаратом компанії Pfizer.

Нагадаємо, раніше Ізраїль почав вакцинувати всіх охочих віком від 16 років. Зміна політики вакцинації пов'язано зі спадом попиту на отримання вакцини, який приводив до псування наявних доз препарату Pfizer.

Крім того, ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків коронавірусу. Така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, але висновки робити рано.

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Новини України ІзраїльвакцинаціяКоронавірус
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