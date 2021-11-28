В Ізраїлі відстежуватимуть геолокацію заражених новим штамом COVID

Міністр Елі Авідар заявив ЗМІ, що дозвіл на відстежування геолокації інфікованих осіб - є червоною рисою, яка негативно впливає на демократію.

Під час засідання між міністром та прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом виникла сварка, після того, як Авідар дорікнув голову ШАБАКу Ронена Бара у тому, що він, нібито, "закохався" в інструмент відстеження.

Тим часом в Асоціації із захисту прав людини заявили, що подадуть позов до Верховного Суду Справедливості проти відповідного рішення. Зазначається, що у 2020 році суд постановив, що ШАБАКу недостатньо дозволу уряду, аби розпочати стеження за людьми.