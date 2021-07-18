В Ізраїлі будуть карати за порушення самоізоляції хворими на COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Ізраїлю в Facebook.

Беннет доручив притягати до кримінальної відповідальності та піддавати судовому переслідуванню хворих на коронавірус громадян, які свідомо порушують умови самоізоляції. Як наголосив прем'єр, такі порушники свідомо ставлять під загрозу суспільне здоров'я.

Разом з тим Беннет доручив Міністерству внутрішньої безпеки врегулювати правові аспекти використання технологічних засобів контролю.

"Наша мета полягає в тому, щоб встановити розумні принципи контролю, поряд з рішучим і дієвим припиненням порушень. Той, хто порушує обмеження, наражає на небезпеку своє здоров'я і здоров'я громадян Ізраїлю... Виконання правил на місцях - це найважливіший компонент в справі боротьби з пандемією і перемоги над мутацією ("Дельта" - ред.)", - сказав ізраїльський прем'єр.