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В Ізраїлі анонсували вакцинацію четвертою дозою осіб від 60 років і медперсоналу

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підтримав рекомендацію експертів Міністерства охорони здоров'я щодо введення четвертої дози щеплення від коронавірусу. Її планують вводити особам від 60 років і медичному персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.

"Увечері у вівторок прем'єр-міністр Нафталі Беннет привітав рішення експертної комісії МОЗ Ізраїлю з протидії пандемії почати введення четвертої дози вакцини від ковіда людям у віці від 60 років і старше і медичному персоналу в Ізраїлі", - йдеться в заяві.

В Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон". Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер у лікарні в Беєр-Шева.

У листопаді в Ізраїлі почали вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років препаратом Pfizer/BioNtech.

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