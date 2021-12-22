В Ізраїлі анонсували вакцинацію четвертою дозою осіб від 60 років і медперсоналу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підтримав рекомендацію експертів Міністерства охорони здоров'я щодо введення четвертої дози щеплення від коронавірусу. Її планують вводити особам від 60 років і медичному персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Увечері у вівторок прем'єр-міністр Нафталі Беннет привітав рішення експертної комісії МОЗ Ізраїлю з протидії пандемії почати введення четвертої дози вакцини від ковіда людям у віці від 60 років і старше і медичному персоналу в Ізраїлі", - йдеться в заяві.

Щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.

В Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон". Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер у лікарні в Беєр-Шева.

У листопаді в Ізраїлі почали вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років препаратом Pfizer/BioNtech.