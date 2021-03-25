В Ізраїлі вже понад 50% населення повністю вакциновано від COVID

В Ізраїлі 4 655 955 громадян отримали дві дози COVID-вакцини Pfizer, 5 203 644 мешканців країни отримали принаймні одну дозу. Відтак, понад 50% населення Ізраїлю, де проживає 9 300 000, повністю вакциновані.
Про це повідомляє Globes.co.il з посиланням на останні дані Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.
"За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, понад 50% населення Ізраїлю, де проживає 9 300 000, повністю вакциновані. 4 655 955 ізраїльтян наразі отримали дві вакцинації Pfizer, тоді як загалом 5 203 644 ізраїльтян отримали принаймні один укол вакцини Pfizer", - пише видання.
При цьому міністр охорони здоров’я країни Юлі Едельштейн наголосила, що наразі залишається суворе дотримання інструкцій, "щоб COVID не повернувся".
Вчора в Ізраїлі було виявлено лише 470 нових випадків захворювання на COVID-19, у середу минулого тижня - 1517 випадків. У лікарнях перебувають 482 тяжкохворих, що є найнижчим показником з грудня.
З початку пандемії 6157 ізраїльтян померли від коронавірусу, у 830 515 ізраїльтян діагностували COVID-19.
Нагадаємо, 21 березня в Ізраїлі розпочався четвертий етап пом'якшення карантину. Він передбачає проведення заходів на відкритому повітрі з істотною кількістю учасників.
Допускається проведення заходів з сидячими місцями без їжі та напоїв. В закритих приміщеннях до 5 тисяч місць можна заповнювати 75% місць або не більше 1000 чоловік, більше 5 тисяч місць - до 30% місць або не більше 3000 чоловік. На відкритих майданчиках до 10 тисяч місць можна заповнювати 75% місць, але не більше 3 тисяч осіб, понад 10 тисяч місць - до 30% місць, але не більше 5000 місць.
Раніше британська заморська територія Гібралтар першою в світі завершила вакцинацію від коронавірусу. Там прищепили все доросле населення. Близько 26 тисяч жителів території у віці від 18 років отримали обидві дози вакцини, яку доставляли з Великобританії. Загальне населення Гібралтару - 35 тисяч осіб.