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В Ізраїлі вже більше 2 мільйонів чоловік отримали другу дозу вакцини від COVID

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі вже більше 2 мільйонів чоловік отримали другу дозу вакцини від коронавіруса. Вони пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомляє Times of Israel.

На сьогодні, 6 лютого, в Ізраїлі другу дозу отримали 2 006 963 людини, а першу - 3 416 613.

За відсотком щепленого від коронавіруса населення Ізраїль є одним зі світових лідерів.

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Нагадаємо, на цьому тижні Ізраїль почав вакцинувати всіх бажаючих віком від 16 років. Зміна політики вакцинації пов'язано зі спадом попиту на отримання вакцини, який приводив до псування имевшися доз препарату Pfizer.

Також в країні продовжили локдаун до неділі, 7 лютого. Рішення було прийнято після 10-годинного засідання уряду.

Крім цього, ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків коронавіруса. Така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, але висновки робити рано.

Прогноз погоди
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Новини України Ізраїльвакцина від коронавірусу