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Ізраїль заявив про будівництво 1300 нових будинків на окупованому Західному березі

Автор: Анна Полисученко

Ізраїль заявив про будівництво 1300 нових будинків на окупованому Західному березі. Будинки за планом будуть розташовані на землі, яку палестинці хочуть забудувати для майбутньої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові будинки будуть побудовані в семи населених пунктах. Найбільший проект будівництва - 729 будинків - буде в місті Аріель на півночі Західного берега.

Влада також обговорить пропозиції про будівництво ще 3000 будинків. Представник Держдепартаменту США заявив, що такі кроки можуть посилити напруженість і нашкодити зусиллям по досягненню мирної угоди.

Міністерство закордонних справ Палестини, що базується на Західному березі, заявило, що нові плани врегулювання можуть мати "катастрофічний вплив на шанси на укладення миру на основі рішення про співіснування двох держав, а також на регіональні, американські та міжнародні зусилля по зміцненню довіри між Ізраїлем і палестинською стороною".

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Ізраїль