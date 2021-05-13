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Ізраїль заявив про загибель командира бойовиків "Хамасу"

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Ізраїль, Четвер 13 травня 2021 00:46
Ізраїль заявив про загибель командира бойовиків "Хамасу" Фото: в ХАМАС обіцяли помстити (@withregram •)
Автор: Даша Харченко

Ізраїль заявив, що 12 травня під час його обстрілів у змузі Сектора Гази загинули 16 членів воєнізованого крила "Хамас". Серед них був командир "Хамасу".

Про це повідомляє Reuters.

"Хамас" підтвердив загибель командира та "інших лідерів і воїнів" у своїй заяві. Лідер угруповання Ісмаїл Ганія додав: "Протистояння з ворогом носить відкритий характер".

"Це лише початок. Ми вдаримо по них так, як їм ніколи і не снилося", – сказав він.

Нагадаємо, кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах понад тисячу ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території Сектору Газа. Планується, що ізраїльські військові завдадуть ударів по символам правління ХАМАС, зокрема по казначейству організації. Це відповідь на сьогоднішні обстріли території Ізраїлю.

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