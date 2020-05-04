Ізраїль виділить 60 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль виділить 60 млн доларів на розробку вакцини від коронавірусу. Про це передає видання The Times of Israel.

При цьому прем'єр додав, що сподівається, що Ізраїль буде працювати з іншими країнами в розробці ліки.

"Я впевнений, що провідні дослідницькі інститути Ізраїлю, його всесвітньо відомі вчені і наша унікальна культура інновацій зможуть дозволити нам зіграти важливу роль у просуванні рішень за всіма трьома напрямками", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на відкритті міжнародного марафону зі збору коштів оголосила, що Брюссель виділить 1 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про те, що країни виділять 500 млн євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця року.