Ізраїль запроваджує експрес-тести на COVID на входах до "зелених зон"

Ізраїль має намір ввести експрес-тестування на COVID на входах до "зелених зон". Це дозволить людям, які ще не пройшли вакцинацію, отримати доступ до зон, що працюють за цим стандартом.

Повідомляється, що з 7 березня доступ до зон "зеленого стандарту" зможуть отримати ті, хто не пройшов вакцинацію, у тому числі діти. Для цього треба показати на вході негативний результат тесту на COVID, зроблений не раніше, ніж за дві доби.

Крім того, через два тижні має вступити в силу план, який дозволить пропускати невакцинованих до зон "зеленого стандарту" після експрес-тестування на наявність антитіл безпосередньо перед входом.

Оплачуватимуть експрес-тести власники бізнесів, які бажають забезпечити допуск невакцинованих клієнтів.

Відзначимо, до "зелених зон" на сьогодні допускаються володарі "зелених паспортів" - це ті, хто вже перехворів на COVID, або отримав обидві дози вакцини. У цих зонах можна не надто турбуватися про кількість відвідувачів на одиницю площі, хоча деякі обмеження присутні - не більше 75% від максимальної місткості закладу, не більше 300 осіб в приміщенні і 500 під відкритим небом. Відвідувачі культурних заходів мають сидіти - танці і "стоячі глядачі" не допускаються.