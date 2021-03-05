Ізраїль запроваджує експрес-тести на COVID на входах до "зелених зон"
Ізраїль має намір ввести експрес-тестування на COVID на входах до "зелених зон". Це дозволить людям, які ще не пройшли вакцинацію, отримати доступ до зон, що працюють за цим стандартом.
Про це пише NewsRu Israel.
Повідомляється, що з 7 березня доступ до зон "зеленого стандарту" зможуть отримати ті, хто не пройшов вакцинацію, у тому числі діти. Для цього треба показати на вході негативний результат тесту на COVID, зроблений не раніше, ніж за дві доби.
Крім того, через два тижні має вступити в силу план, який дозволить пропускати невакцинованих до зон "зеленого стандарту" після експрес-тестування на наявність антитіл безпосередньо перед входом.
Оплачуватимуть експрес-тести власники бізнесів, які бажають забезпечити допуск невакцинованих клієнтів.
Відзначимо, до "зелених зон" на сьогодні допускаються володарі "зелених паспортів" - це ті, хто вже перехворів на COVID, або отримав обидві дози вакцини. У цих зонах можна не надто турбуватися про кількість відвідувачів на одиницю площі, хоча деякі обмеження присутні - не більше 75% від максимальної місткості закладу, не більше 300 осіб в приміщенні і 500 під відкритим небом. Відвідувачі культурних заходів мають сидіти - танці і "стоячі глядачі" не допускаються.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус.
До цього повідомлялося, що 90% ізраїльтян отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини або вже перехворіли.