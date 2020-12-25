Ізраїль вакцинировав від коронавірусу вже більше 200 тисяч чоловік

В Ізраїлі в перші дні вакцинації щеплення від коронавірусу отримали 210 тисяч чоловік. З них 74 тисячі були щеплені в четвер.

Про це повідомляє Times of Israel.

У той же час, в країні триває істотний приріст нових випадків, хоча їх відсоток від кількості тестів продовжує знижуватися. За четвер зафіксовано 3958 випадків зараження коронавірусом при 98 409 проведених за добу тестів, що є рекордним показником тестування в країні. Відсоток позитивних тестів - 4,1%.

Всього в країні за час пандемії зафіксували 393 036 випадку зараження коронавірусом, 3171 чоловік помер.

Нагадаємо, вакцинація в Ізраїлі розпочалася в неділю, 20 грудня. Днем раніше першими були щеплені прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн.

Також уряд Ізраїлю в ході телефонного голосування сьогодні схвалив введення двотижневого жорсткого карантину в країні. Обмеження набудуть чинності в 17:00 за місцевим часом 27 грудня і будуть діяти до 9 січня 2021 року.