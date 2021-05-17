Ізраїль через загрозу теракту атакував підводний дрон ХАМАС

В ході загострення конфлікту між Ізраїлем і угрупованнями у секторі Газа ізраїльська авіація завдала удару по підводному дрону терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю заявляє про запобігання теракту.

Підводний дрон був доставлений на узбережжі північної частини сектора Газа і, по всій видимості, мав використовуватися для нападу на ВМС Ізраїлю. В результаті удару з повітря і моря знищений сам апарат і автомобіль, який доставив його на берег.

Повідомляється, що Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео удару по автономному підводному апарату в північній частині Гази. Згідно із заявою, це попередило очевидну спробу теракту з моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду". Повідомляється, що ватажок бойовиків Хусам Абу Арбід відповідав за обстріли ізраїльських міст протитанковими ракетами.

До цього ізраїльські ВПС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС у Хан Юнісі, на півдні сектора Газа. Перед цим військові завдали ударів по домівках командирів угруповання. Зазначимо, сьогодні йде сьомий день антитерористичної операції "Страж стін".