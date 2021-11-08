В Ізраїль туристи з двома щепленнями зможуть приїхати у складі групи

Туристичним групам до 40 осіб не потрібно щеплення, необхідне індивідуальним туристам, але вони повинні будуть діяти як "капсула" під час перебування в Ізраїлі, не змішуючись з тими, хто не входить до їх встановленої групи.

Групам туристів, які не отримали третю дозу вакцини, для в'їзду до Ізраїлю буде потрібен дозвіл на в'їзд від Міністерства туризму Ізраїлю, отриманий до в'їзду в країну.

При цьому туристи мають бути щеплені вакцинами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Водночас туристична група може в'їхати за умови, що вона прибуває із "зеленої" або "жовтої" країни.

Крім того, у групі має бути від 5 до 40 осіб. У перший тиждень перебування в Ізраїлі туристи повинні мати при собі документ, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом останніх 72 годин, або негативний результат тесту на антиген, зробленого протягом останніх 24 годин.