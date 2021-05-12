Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу із сектора Гази

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про загибель свого бійця. Внаслідок обстрілу з сектора Гази із застосуванням протитанкової ракети вранці 12 травня загинув старший сержант Омер Табіб, боєць 931-го батальйону бригади "Нахаль".

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення від середньої тяжкості до важкого.

Зазначається, що інформація була опублікована після передачі трагічної звістки родині загиблого.

Нагадаємо, в останні дні відбулося загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Що стало причиною загострення, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Спочатку загострення по Ізраїлю випустили більше тисячі ракет. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Гази і зруйнувала їх.

Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС.

В ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.

За актуальними даними, ХАМАС продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Газою, там проводиться евакуація. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти на півночі сектора Гази. За заявою палестинської сторони, відомо про шість нових жертв.

Крім обстрілів, вчора Ізраїль зіткнувся з масовими заворушеннями у кількох містах, зокрема в передмісті Тель-Авіва. У Лоді через заворушення було оголошено надзвичайний стан.