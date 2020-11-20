Ізраїль погодив контракт з AstraZeneca по вакцину від коронавірусу

Ізраїль погодив контракт з компанією AstraZeneca про закупівлю вакцини від коронавірусу. Їх кандидат на вакцину ще на третьому етапі випробувань.

Про це повідомляє Reuters.

За цією угодою Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату в першій половині 2021 року. Це дозволить забезпечити вакциною більше половини майже дев'ятимільйонного населення країни.

У четвер повідомлялося, що результати масового тестування можливої вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca і Оксфордського університету повинні бути відомі до Різдва. Поки ж препарат показує здатність побудувати імунітет у пацієнтів старше 70 років.

Також відомо, що Ізраїль найближчим часом посилить карантинні заходи, розширивши зони нічного комендантської години. При цьому планується відкриття шкіл, ринків і готелів в туристичній зоні Ейлата і Мертвого моря.

Сьогодні концерн Biontech і Pfizer подали в США запит про реєстрацію вакцини від коронавірусу. Вакцина показала 95% ефективності.