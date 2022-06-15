Ізраїль сьогодні підпише угоду про постачання газу до Європи

Ізраїль і Європейський союз підпишуть сьогодні угоду про експорт природного газу, повідомило Міністерство енергетики Ізраїлю. ЄС вважає, що Ізраїль може стати новим джерелом газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Європейський союз розраховує на те, що Ізраїль допоможе знизити його енергетичну залежність від Росії після російського вторгнення в Україну, заявила у вівторок, 14 червня, в Єрусалимі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
"Ми хочемо активізувати наше енергетичне співробітництво з Ізраїлем", - сказала вона на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
За її словами, ЄС був "найбільшим і найважливішим клієнтом" Росії у сфері поставок енергоносіїв, але вторгнення спонукало блок відмовитися від російських викопних видів палива, в тому числі за рахунок збільшення імпорту природного газу зі східного Середземномор'я.
За словами фон дер Ляйен, в середу 27 країн ЄС, Ізраїлю та Єгипту підпишуть меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Ізраїль буде експортувати природний газ по трубопроводу в Єгипет, де він буде перероблятися в зріджений природний газ (СПГ), потім доставлені в країни-члени ЄС.
Нагадаємо, в найближчі кілька років Ізраїль має намір подвоїти видобуток приблизно з 20 млрд кубометрів до приблизно 40 млрд кубометрів у міру розширення поточних проектів і запуску нових родовищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.