Ізраїль сьогодні підпише угоду про постачання газу до Європи

Європейський союз розраховує на те, що Ізраїль допоможе знизити його енергетичну залежність від Росії після російського вторгнення в Україну, заявила у вівторок, 14 червня, в Єрусалимі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ми хочемо активізувати наше енергетичне співробітництво з Ізраїлем", - сказала вона на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

За її словами, ЄС був "найбільшим і найважливішим клієнтом" Росії у сфері поставок енергоносіїв, але вторгнення спонукало блок відмовитися від російських викопних видів палива, в тому числі за рахунок збільшення імпорту природного газу зі східного Середземномор'я.

За словами фон дер Ляйен, в середу 27 країн ЄС, Ізраїлю та Єгипту підпишуть меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Ізраїль буде експортувати природний газ по трубопроводу в Єгипет, де він буде перероблятися в зріджений природний газ (СПГ), потім доставлені в країни-члени ЄС.