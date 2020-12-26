Ізраїль хоче в день вакцинувати від COVID по 150 тисяч людей

Уряд Ізраїлю розраховує вийти на показник мінімум 150 тисяч вакцинованих від коронавірусу в день. За місяць першу дозу вакцини повинні отримати мільйони ізраїльтян.

Про це повідомляє Times of Israel.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена в безперервному процесі вакцинації населення 24 години на добу, але зазначив, що це залежить від бажання громадян і наявності вакцин.

"Але все залежить від двох речей - по-перше, від того, чи зможуть Pfizer і Moderna збільшити постачання вакцин в Ізраїль. І друге, звичайно, бажання населення йти робити щеплення", - сказав Леві.

Ізраїль розраховує на наявність чотирьох мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця місяця, а ще чотирьох мільйонів - до кінця березня. Також уряд домовився про шість мільйонів доз препарату Moderna, але ЗМІ стверджують, що її доставка в Ізраїль очікується не раніше квітня.

В перспективі більша частина населення може бути щеплена до кінця березня.

Сьогодні повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу в суботу, 26 грудня. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше від інших держав ЄС.

У п'ятницю стало відомо, що в Ізраїлі в перші дні вакцинації щеплення від коронавіруса отримали 210 тисяч осіб.

Також уряд Ізраїлю в ході телефонного голосування сьогодні схвалив введення двотижневого жорсткого карантину в країні. Обмеження набудуть чинності в 17:00 за місцевим часом 27 грудня і будуть діяти до 9 січня 2021 року.