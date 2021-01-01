Ізраїль прищепив від коронавірусу більше мільйона громадян

В Ізраїлі першу дозу щеплення від коронавірусу отримали вже мільйон чоловік. В країні вакциновано десяту частину населення.

Про це повідомляє Times of Israel.

У п'ятницю, 1 січня, прем'єр-міністр Израилья Біньямін Нетаньяху відвідав пункт вакцинації в місті Умм-ель-Фахм і був присутній при вакцинації мільйонного гражданнина країни.

Ізраїль став першою країною в світі, де першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 10% населення країни. Відзначається, що арабські жителі, які складають 20% населення, вакцинуються не так охоче.

У зв'язку з цим Нетаньяху запланував низку візитів до місця проживання арабських громад, серед яких і місто Умм-ель-Фахм. Він не відвідував ці місця кілька років і передбачається, що візити також пов'язані з парламентськими виборами в березні цього року.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль отримає вакцину від коронавірусу розробки Moderna наступного тижня. Буде поставлений мільйон доз.

Зазначимо, з 27 грудня в Ізраїлі набув чинності третій локдаун з початку пандемії. Жорсткі карантинні заходи триватимуть як мінімум два тижні.