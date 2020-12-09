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Ізраїль отримав першу партію вакцини від COVID-19

Автор: РБК-Україна

У середу, 9 грудня, Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva.

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Першим вакцинуватися зголосився прем'єр-міністр країни Біньямін Нетахьяху. Водночас поки точна дата вакцинації населення невідома.

"Рейс DHL з Брюсселя перевіз понад 100 тисяч доз нещодавно створеної вакцини і приземлився в аеропорту Бен-Гуріона в Тель-Авіві близько 9:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.

Крім того, в кінці листопада Ізраїль підписав контракт на поставку вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

Додамо, що МОЗ Ізраїлю замовив у компанії Moderna 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Кількості доз вакцини вистачить для 3 мільйонів громадян Ізраїлю. Постачання заплановані на 2021 рік.

Прогноз погоди
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