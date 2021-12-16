Ізраїль передасть Африці 1 млн доз COVID-вакцини

Міністерство закордонних справ Ізраїлю зазначає, що вакцини AstraZeneca будуть передані протягом найближчих тижнів, і це рішення було частиною зміцнення зв'язків Ізраїлю з африканськими країнами.

"Я радий, що Ізраїль може зробити свій внесок і стати партнером у викоріненні пандемії у всьому світі", - сказав глава міністерства Яір Лапід.

Відомо, що вакцини буде доставлено майже у чверть африканських країн. Проте повний список наразі не оприлюднили.

Ізраїль має тісні зв'язки з низкою африканських країн, включаючи Кенію, Уганду та Руанду. Ізраїль також встановив відносини з Суданом минулого року в рамках низки угод за посередництва США.