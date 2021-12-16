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Ізраїль передасть Африці 1 млн доз COVID-вакцини

Автор: Іванна Шовкун

Уряд Ізраїлю заявив, що жертвує 1 мільйон вакцин проти коронавірусу за програмою COVAX, яку підтримує ООН. Препарати передадуть країнам Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю зазначає, що вакцини AstraZeneca будуть передані протягом найближчих тижнів, і це рішення було частиною зміцнення зв'язків Ізраїлю з африканськими країнами.

"Я радий, що Ізраїль може зробити свій внесок і стати партнером у викоріненні пандемії у всьому світі", - сказав глава міністерства Яір Лапід.

Відомо, що вакцини буде доставлено майже у чверть африканських країн. Проте повний список наразі не оприлюднили.

Ізраїль має тісні зв'язки з низкою африканських країн, включаючи Кенію, Уганду та Руанду. Ізраїль також встановив відносини з Суданом минулого року в рамках низки угод за посередництва США.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Африці на 111% зросла захворюваність на коронавірус. При цьому у світі щотижнева захворюваність та смертність знизилася.

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ІзраїльВакцина