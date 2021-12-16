ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль передасть Африці 1 млн доз COVID-вакцини

Новость на русском →
Ізраїль, Четвер 16 грудня 2021 09:26
Ізраїль передасть Африці 1 млн доз COVID-вакцини Фото: Ізраїль жертвує вакцини проти COVID для Африки (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Уряд Ізраїлю заявив, що жертвує 1 мільйон вакцин проти коронавірусу за програмою COVAX, яку підтримує ООН. Препарати передадуть країнам Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю зазначає, що вакцини AstraZeneca будуть передані протягом найближчих тижнів, і це рішення було частиною зміцнення зв'язків Ізраїлю з африканськими країнами.

"Я радий, що Ізраїль може зробити свій внесок і стати партнером у викоріненні пандемії у всьому світі", - сказав глава міністерства Яір Лапід.

Відомо, що вакцини буде доставлено майже у чверть африканських країн. Проте повний список наразі не оприлюднили.

Ізраїль має тісні зв'язки з низкою африканських країн, включаючи Кенію, Уганду та Руанду. Ізраїль також встановив відносини з Суданом минулого року в рамках низки угод за посередництва США.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Африці на 111% зросла захворюваність на коронавірус. При цьому у світі щотижнева захворюваність та смертність знизилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Вакцина
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається