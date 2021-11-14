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Ізраїль схвалив вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Ізраїль схвалив вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19. Дози вакцини для цієї категорії привезуть до Ізраїлю найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я, професор Нахман Аш, прийняв рекомендацію експертної групи по боротьбі з коронавірусом про вакцинацію проти коронавірусу дітей у віці 5-11 років", - йдеться в повідомленні.

Термін початку вакцинації для цієї вікової групи буде визначений найближчими днями.

Раніше ми писали, що Ізраїль перший у світі проведе навчання на випадок появи нових штамів COVID-19.

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Ізраїль