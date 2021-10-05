Ізраїль звинуватив Іран у спробі організувати теракт проти бізнесменів на Кіпрі

Поки неясно, скільки людей і хто саме мали стати жертвами ймовірного кілера (його ім'я не називається).

Найвідомішим бізнесменом кіпрсько-ізраїльського походження є мільярдер Тедді Сагі, засновник компанії Saqi Group, що займається розробкою програмного забезпечення для азартних онлайн-ігор Playtech.

Однак в Saqi Group категорично заперечують, що Сагі міг стати жертвою замовного вбивства. Більшу частину часу бізнесмен проводить у Лондоні.

"Метою вбивства є не Тедді Сагі, а ізраїльтяни на Кіпрі. На жаль, дуже легко опублікувати невірну інформацію і завдати шкоди репутації людини", - йдеться в офіційній заяві компанії.

При цьому там підтвердили, що вважають злочин, який не відбувся, справою рук Ірану. Тегеран відкинув звинувачення на свою адресу.

За відомостями кіпрських та ізраїльських ЗМІ, ймовірний найманець прибув з Росії через територію Північного Кіпру близько трьох тижнів тому й аж до арешту перебував під наглядом спецслужб Кіпру. Як стверджують ЗМІ, підозрюваний-виходець з Азербайджану з російським паспортом. Йому 38-39 років.

Протягом приблизно двох тижнів він кілька разів перетинав кордон між Північним і Південним Кіпром. Особи, з якими він зустрічався за цей час, взяті в розробку.

Підозрюваний був заарештований тиждень тому в Нікосії, в частині міста, що належить Північному Кіпру, повідомляє місцева преса.

У момент арешту в його машині був знайдений пістолет з глушником та інша зброя.

Ізраїльська преса припускає, що підозрюваний пов'язаний з російською мафією.

Ізраїль не вперше звинувачує Іран або їхнього союзника - радикальне шиїтське угруповання "Хезболлу" - у нападі на ізраїльтян за кордоном. У 2012 році на Кіпрі був засуджений член "Хезболли", якого звинувачували в шпигунстві та плануванні нападів.

Раніше Ізраїль звинуватив Іран і шиїтське угруповання у вибуху автобуса з ізраїльськими туристами в Болгарії, унаслідок якого загинули п'ять ізраїльтян і один болгарин.