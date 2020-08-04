Ізраїль оновив правила в'їзду для іноземців

Фото: карантин (РБК-Україна)

МВС країни опублікувало змінені правила в'їзду для іноземців

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю внесло зміни в правила в'їзду на територію країни іноземних громадян. Зміни, зокрема, стосуються членів сімей ізраїльських громадян і постійних жителів країни.

Про це повідомляє Israelinfo.

Зазначені категорії громадян, в тому числі неповнолітні діти подружжя, можуть в'їхати в Ізраїль за двох умов:

шлюб пари повинен бути зареєстрований у Відділі реєстрації населення і імміграції МВС;

подружжя постійно проживає в Ізраїлі.

Під другим пунктом слід розуміти проживання громадянина Ізраїлю в країні протягом 180 днів, а його/її іноземного партнера - 90 днів. В'їзд іноземцю також може бути дозволений після розгляду відповідного прохання. Таке прохання подається до відділення реєстрації населення МВС за місцем проживання.

Також буде дозволено в'їзд в Ізраїль іноземцям, які знаходяться в процесі оформлення статусу відносин за клопотанням ізраїльського партнера.

В опублікованому на сайті МВС Ізраїлю документі йдеться про правила в'їзду в країну і для інших категорій іноземців: студентів, учасників різних проектів ("Маса" та ін.), які приїжджають на сімейні урочистості (бар-міцва, весілля, народження дитини, похорони).

Нагадаємо, 20 липня Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців ще на місяць у зв'язку з пандемією.

Також влада країни істотно посилила карантин через зростання випадків коронавірусу.