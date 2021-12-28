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Ізраїль в декількох кроках від "бурі зараження" в небачених раніше масштабах, - прем'єр

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль знаходиться всього за декілька кроків від "бурі зараження" COVID-19 в небачених раніше масштабах. Однак уряд зараз працює над тим, щоб уникнути в країні локдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми знаходимося в момент перед бурею зараження - з такою швидкістю, якої ми ще не бачили в Ізраїлі... "Омікрон" відрізняється від усього іншого, що ми бачили. Він більш заразний, ми бачимо, що він б'є рекорди по всьому світу, майже в кожному місці", - заявив прем'єр.

Беннет припустив, що уряд, швидше за все, незабаром схвалить заходи, які дозволять будь-якій людині, яка пройшла повну вакцинацію, уникнути карантину, навіть якщо він піддався впливу штаму "Омікрон".

Прем'єр-міністр сказав, що він "не вірить" в ідею Ізраїлю про введення обмежень для невакцинованих.

Нагадаємо, МОЗ Ізраїлю змінив рекомендації щодо термінів проведення ревакцинації від коронавірусу.

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