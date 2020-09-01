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Ізраїль завдав ударів по позиціях сирійської армії, є загиблі і поранені

Сирія, Вівторок 01 вересня 2020 01:23
Ізраїль завдав ударів по позиціях сирійської армії, є загиблі і поранені
Фото: ракетний удар по Сирії (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Ізраїль завдав ударів по позиціях сирійської армії на південь від Дамаска. В результаті атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомило агентство SANA з посиланням на військове джерело.

За його даними, в результаті ізраїльської атаки загинули два солдати, сім отримали поранення.

"Напад було скоєно з боку гори Хермон і окупованих Ізраїлем Голанських висот. Сирійським зенітникам, які відкрили вогонь по повітряних цілях, вдалося вразити кілька ворожих ракет", - уточнило джерело.

За інформацією телеканалу Al Hadath, ракетні удари нанесли ізраїльські ВПС, які атакували склади зі зброєю шиїтських формувань в районі міжнародного аеропорту Дамаска.

Нагадаємо, на початку серпня армія оборони Ізраїлю заявила, що запобігла спробі терористів закласти вибухівку біля кордону з Сирією, ізраїльські військові завдали удару по бойовиках.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

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