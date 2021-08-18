Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра. Всі випущені ізраїльською артилерією ракети і снаряди вибухнули біля населеного пункту Ходр.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне агентство Sana.
Армія оборони Ізраїлю піддала ракетно-мінометному обстрілу територію розташовану поблизу Голанських висот.
Метою обстрілу, імовірно, були позиції воюючих на боці сирійської армії проіранських шиїтських формувань. Про можливих загиблих, постраждалих і руйнування не повідомляється.
"Ізраїльський противник зробив нову агресивну акцію проти Сирії і завдав ракетного удару по північній частині провінції Ель-Кунейтра", - йдеться в повідомленні сирійського агентства.
Як передав телеканал AL Hadath, що веде мовлення з Дубая, ізраїльська артилерія атакувала у вівторок в Ель-Кунейтра позиції проіранських шиїтських формувань, які воюють на боці сирійської армії.
Прес-служба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про ізраїльський удар.
Нагадаємо, що раніше території Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.