RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра

Автор: Анна Полисученко

Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра. Всі випущені ізраїльською артилерією ракети і снаряди вибухнули біля населеного пункту Ходр.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне агентство Sana.

Армія оборони Ізраїлю піддала ракетно-мінометному обстрілу територію розташовану поблизу Голанських висот.

Метою обстрілу, імовірно, були позиції воюючих на боці сирійської армії проіранських шиїтських формувань. Про можливих загиблих, постраждалих і руйнування не повідомляється.

"Ізраїльський противник зробив нову агресивну акцію проти Сирії і завдав ракетного удару по північній частині провінції Ель-Кунейтра", - йдеться в повідомленні сирійського агентства.

Як передав телеканал AL Hadath, що веде мовлення з Дубая, ізраїльська артилерія атакувала у вівторок в Ель-Кунейтра позиції проіранських шиїтських формувань, які воюють на боці сирійської армії.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про ізраїльський удар.

Нагадаємо, що раніше території Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сирія