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Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра

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Ізраїль, Середа 18 серпня 2021 07:20
Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра Фото: Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра. Всі випущені ізраїльською артилерією ракети і снаряди вибухнули біля населеного пункту Ходр.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне агентство Sana.

Армія оборони Ізраїлю піддала ракетно-мінометному обстрілу територію розташовану поблизу Голанських висот.

Метою обстрілу, імовірно, були позиції воюючих на боці сирійської армії проіранських шиїтських формувань. Про можливих загиблих, постраждалих і руйнування не повідомляється.

"Ізраїльський противник зробив нову агресивну акцію проти Сирії і завдав ракетного удару по північній частині провінції Ель-Кунейтра", - йдеться в повідомленні сирійського агентства.

Як передав телеканал AL Hadath, що веде мовлення з Дубая, ізраїльська артилерія атакувала у вівторок в Ель-Кунейтра позиції проіранських шиїтських формувань, які воюють на боці сирійської армії.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про ізраїльський удар.

Нагадаємо, що раніше території Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.

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