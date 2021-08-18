Ізраїль завдав ракетного удару по сирійській провінції Ель-Кунейтра. Всі випущені ізраїльською артилерією ракети і снаряди вибухнули біля населеного пункту Ходр.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інформаційне агентство Sana .

Армія оборони Ізраїлю піддала ракетно-мінометному обстрілу територію розташовану поблизу Голанських висот.

Метою обстрілу, імовірно, були позиції воюючих на боці сирійської армії проіранських шиїтських формувань. Про можливих загиблих, постраждалих і руйнування не повідомляється.

"Ізраїльський противник зробив нову агресивну акцію проти Сирії і завдав ракетного удару по північній частині провінції Ель-Кунейтра", - йдеться в повідомленні сирійського агентства.

Як передав телеканал AL Hadath, що веде мовлення з Дубая, ізраїльська артилерія атакувала у вівторок в Ель-Кунейтра позиції проіранських шиїтських формувань, які воюють на боці сирійської армії.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про ізраїльський удар.