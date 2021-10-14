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Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах в Сирії

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Дамаск, Четвер 14 жовтня 2021 05:45
Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах в Сирії Фото: ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару в Сирії (sana.sy)
Автор: Артур Родивилов

Ізраїльські ВПС завдали в середу ракетних ударів по військовому аеродрому Т-4, розташованому на південний схід від Пальміри (240 км від Дамаска). Атаці піддалася база іранських безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

За його інформацією, розміщені на ній бойовики шиїтських загонів, які борються на боці сирійських військ, зазнали втрат. Загинули четверо, є також поранені, але їхня кількість не наводиться.

При відбитті атаки загинув один сирійський солдат, ще троє військовослужбовців отримали поранення.

За інформацією агентства, в ході удару було завдано матеріальної шкоди наземним об'єктам, зокрема пошкоджена ретрансляційна вежа.

Як повідомляє Times of Israil, це буде другий імовірний ізраїльський удар по Сирії за останні дні. Військові Ізраїлю не коментують повідомлення про конкретні удари в Сирії, за винятком тих, які є відповіддю на атаки з країни.

Протягом багатьох років Ізраїль завдав сотні ударів по пов'язаних з Іраном військових цілях в Сирії, але рідко обговорює такі операції.

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