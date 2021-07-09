Ізраїль має намір побудувати завод з виробництва COVID-вакцин

Уряд Ізраїлю пропонує побудувати в країні завод з виробництва вакцин від COVID-19 . Пропозицію винесуть на одне з найближчих засідань кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook -сторінку ізраїльського прем'єра.

Повідомляється, що прем'єр Нафталі Беннет, міністр фінансів Авігдор Ліберман і міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц подадуть на затвердження ініціативу про створення групи з вивчення питання будівництва заводу з виробництва вакцин від COVID. Ця група консультуватиметься з провідними фахівцями і сформулює оптимальні рекомендації щодо будівництва заводу.

Завод буде виробляти ліки, віддаючи пріоритет безперервному виробництву вакцин для комерційного збуту. У той же час завод матиме можливість адаптувати свою діяльність до виробництва вакцин з використанням різних технологій при виникненні надзвичайних ситуацій.

"Ми працюємо цілодобово в різних напрямках, щоб захистити здоров'я громадян Ізраїлю. Можливість самостійно виробляти вакцини в Ізраїлі може мати величезне значення, особливо з урахуванням боротьби з майбутніми епідеміями. Команди фахівців вивчать це питання і найближчим часом ми приймемо рішення", - зазначив прем'єр Нафталі Беннет.