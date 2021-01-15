Ізраїль почне з неділі вакцинувати від COVID мешканців старше 45 років

В Ізраїлі в неділю, 17 січня, розпочнеться новий етап вакцинації від коронавірусу. Почнуть щепити людей у віці від 45 років і старше.

Про це повідомляє Times of Israel.

До п'ятниці першу дозу вакцини від COVID отримали майже 2 мільйони чоловік. Крім цього, вже майже 170 тисяч людей отримали повний курс вакцини з двох доз.

У планах уряду до кінця березня прищепити 5,2 мільйона громадян. Для цього хочуть збільшити вакцинацію до рівня 170 тисяч осіб щодня. Минулого тижня в Ізраїль прибула нова партія препарату розробки Pfizer.

Раніше повідомлялося, що компанія Pfizer з наступного тижня тимчасово скоротить постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення поставок пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про можливих постачання вакцини Pfizer в лютому. Дана вакцина може потрапити в Україну за механізмом COVAX.