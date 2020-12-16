Ізраїль починає вакцинацію від COVID-19. Першим буде прем'єр

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я Ізраїля 20 грудня почне перший етап вакцинації від коронавірусу. На цьому етапі вакцину від COVID-19 отримає персонал лікарень та будинків для літніх.

Про це повідомляє Israel Info.

Під перший етап вакцинації також потрапляють працівники психлікарень та мешканці будинків для літніх, студенти-медики, які працюють в лікарнях, рятувальники, співробітники швидкої допомоги.

Решта населення Ізраїля отримає вакцину від коронавірусу на другому етапі вакцинації. Спочатку вакцинуватимуть групи ризику, потім вчителів, соцпрацівників, а також співробітників в'язниць та ув'язнених, після них вакцину отримають військові та силовики, а вже потім вакцинація торкнеться всіх інших.

Водночас в Ізраїлі вирішили не вакцинувати дітей та підлітків у віці до 16 років, одужалих від коронавірусу, вагітних та жінок, які годують дітей груддю. Не вакцинуватимуть і людей з сильною алергією на щеплення.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на сторінці у Facebook написав, що вакцинується від коронавірусу ввечері 19 грудня. Він хоче вакцинуватися від коронавірусу першим, щоб стати прикладом для інших.

Нагадаємо, у понеділок, 14 грудня, Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на коронавірус. Планувалося, що він перебуватиме на карантині до 18 грудня.

Як писало РБК-Україна, 9 грудня Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.