Ізраїль почав вакцинацію палестинців від COVID

Повідомляється, що мова йде про палестинців, які перебувають у шлюбі з ізраїльтянами, а також проживають на території Ізраїлю у зв'язку з тим, що їм загрожує небезпека на території Палестинської автономії.

Крім того, будуть вакциновані будуть жителі Негева, що не мають статусу постійного жителя і громадянства. Вакцинація палестинців проходить в центрі вакцинації в районі Неве-Шаанан у Тель-Авіві. Пізніше буде відкрито пункт вакцинації на півдні країни.

Також одночасно починається вакцинація палестинських робітників-будівельників. Очікується, що близько 100 000 осіб отримають щеплення американським препаратом Moderna, вироблених в Ізраїлі.