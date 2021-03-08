Ізраїль почав вакцинацію палестинців від COVID

Ізраїль в рамках кампанії з вакцинації від COVID почав вакцинувати палестинських арабів, які проживають в країні, але не мають статусу постійного жителя. Очікується, що щеплення отримають близько 100 000 осіб.
Про це пише місцевий портал newsru.co.il.
Повідомляється, що мова йде про палестинців, які перебувають у шлюбі з ізраїльтянами, а також проживають на території Ізраїлю у зв'язку з тим, що їм загрожує небезпека на території Палестинської автономії.
Крім того, будуть вакциновані будуть жителі Негева, що не мають статусу постійного жителя і громадянства. Вакцинація палестинців проходить в центрі вакцинації в районі Неве-Шаанан у Тель-Авіві. Пізніше буде відкрито пункт вакцинації на півдні країни.
Також одночасно починається вакцинація палестинських робітників-будівельників. Очікується, що близько 100 000 осіб отримають щеплення американським препаратом Moderna, вироблених в Ізраїлі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд для іноземців. РБК-Україна писало про правила та умови, які необхідно дотримуватися, щоб потрапити до цієї країни.
Також повідомлялося, що в Ізраїлі допускають можливість четвертого локдауна.