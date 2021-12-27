Ізраїль розпочав клінічні випробування четвертого щеплення від COVID

У понеділок, 27 грудня, в Ізраїлі медичний центр "Шеба" почав клінічні випробування четвертого щеплення від коронавірусу. Друге бустерне щеплення може бути схвалене для вразливих груп населення в спробі випередити сплеск COVID, викликаних штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz .

Минулого тижня експертна група Міністерства охорони здоров'я рекомендувала Ізраїлю стати першою країною, яка запропонує четверту дозу вакцини - також відому як другий бустер - особам старше 60 років, людям з ослабленою імунною системою і медичним працівникам.

"Дослідження дозволить визначити ефективність вакцини у виробленні антитіл і безпеку, щоб з'ясувати, чи потрібна взагалі четверта вакцина", - сказав представник Центру.

Нагадаємо, раніше в Німеччині припустили, що проти штаму "Омікрон" буде потрібно четверта доза вакцини.

Крім того, вчора застосування таблеток Pfizer від коронавірусу схвалив Ізраїль.