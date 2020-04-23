Ізраїль готується до випробувань вакцини від COVID-19 на людях

Ізраїль почне випробування вакцини від коронавірусу на людях цього літа. Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльську компанію з розробки вакцин MigVax.

Повідомляється, що на травень заплановано тести вакцини на гризунах. Перший етап випробувань на людині розпочнеться влітку і триватиме від півроку до 9 місяців.

За словами старшого дослідника MigVax Ітамара Шаліта, подальші дії будуть узгоджуватися після клінічних випробувань.

"Як тільки ми отримаємо ефективну вакцину, настане час вийти з пандемії і повернутися до нормального життя", - додав Шаліт.

Також повідомляється, що ізраїльські вчені працюють над адаптацією вакцини проти пташиного інфекційної пневмонії у пероральну вакцину проти COVID-19, оскільки у цих штамів спостерігається генетична схожість і однаковий механізм зараження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині схвалили клінічні випробування вакцини проти СOVID-19.

Також стало відомо, що в Оксфорді починають випробування вакцини від коронавірусу на людях.