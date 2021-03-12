Ізраїль готовий допомогти Україні з поставками COVID-вакцини, - Зеленський

"Дякую Нетаньяху за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцини проти COVID-19. Бажаю ізраїльському народу міцного здоров’я", - заявив Зеленський.

В ході розмови також обговорювалася ініціатива запровадження "зелених паспортів", що допомогло б відновити подорожі між Ізраїлем та Україною.

Також глава держави запросив Нетаньяху на святкування 30-ї річниці незалежності України.

Ізраїль є одним із лідерів за темпами вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 8 березня бодай одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 5 мільйонів жителів Ізраїлю.