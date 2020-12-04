Ізраїль домовився з Moderna про вакцину від коронавірусу для 3 млн населення

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Міністерство охорони Ізраїлю замовило у фармацевтичної компанії Moderna ще 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Спочатку Ізраїль планував закупити всього 2 млн доз вакцини Moderna.

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху в Twitter.

Ізраїль вирішив потроїти кількість доз вакцини, які компанія Moderna буде постачати країні у 2021 році. Цієї кількості доз вакцини вистачить для 3 мільйонів громадян Ізраїля.

"Ми бачимо світло в кінці тунелю. До цього часу нам потрібно слідувати правилам. Наша місія - привезти вакцини. Ваша місія - дотримуватися правил. Якщо ми це зробимо, ми переможемо", - звернувся Нетаньяху до громадян країни.

Нагадаємо, наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.