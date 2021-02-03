Ізраїль з четверга почне вакцинацію від COVID всіх громадян віком від 16 років

Уряд Ізраїлю планує з четверга, 4 лютого, зробити вакцинацію від коронавірусу доступною для всіх громадян віком від 16 років. Все через уповільнення темпів вакцинації.

Про це повідомляє Times of Israel.

Наголошується, що в останні дні серйозно сповільнилися темпи вакцинації в країні і медустановам все складніше заманити людей з вже дозволених груп на отримання дози вакцини. В деяких місцях вже почали прищеплювати бажаючих. Відомо також, що в одному з центрів вакцинації довелося викинути частину вакцини через закінчення терміну використання.

До сьогодні в Ізраїлі вакцинували людей старше 35 років, а також старшокласників 16-18 років.

У той же час, уряд розглядає терміни продовження локдауна. Незважаючи на уповільнення темпів розповсюдження вірусу, влада хоче продовжити жорсткий карантин аж до неділі, щоб уникнути різкого збільшення соціальних контактів людей.

Сьогодні повідомлялося, що Україна в найближчі тижні отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. В Україну завезуть тільки перевірену і безпечну вакцину.

Також офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Вэньбинь заявив, що Китай надасть міжнародного механізму COVAX під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я 10 млн доз COVID-вакцин. Ці препарати будуть для країн, що розвиваються.