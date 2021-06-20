Ізраїль з 1 липня дозволить в'їзд вакцинованим іноземцям

Крім тих, хто зробив щеплення, в Ізраїль будуть допущені діти до шести років, батьки яких виконають відповідну вимогу.

Попереднього дозволу не буде потрібно, але в даний час Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю вивчає додаткові деталі. Зокрема, вони включають список країн, з яких людям буде дозволено в'їзд до Ізраїлю, і які вакцини будуть прийматися.

Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, повинні будуть пройти карантин, як це вимагається від жителів Ізраїлю, які повертаються з-за кордону, які не отримали щеплення або не одужали.

Представник охорони здоров'я раніше заявив, що щеплені особи з країн з низьким рівнем ризику зможуть в'їхати в Ізраїль без необхідності проходити серологічний тест, що підтверджує наявність антитіл в їх крові. Він додав, що всі вакцини, розроблені на заході, будуть прийняті.