Зґвалтування в Кагарлику: керівництво почало звільняти поліцейських

Після резонансного згвалтування у Кагарлику з місцевого відділення звільнили 10 поліцейських. Службове розслідування проводилося стосовно 19 співробітників.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає пресс-служба регіонального главку.

За його словами, на першому етапі пройшло службове розслідування щодо 19 співробітників. В результаті 10 працівників Кагарлицького відділення звільнені з лав Національної поліції.

"Мета службового розслідування - встановити причини та умови, що сприяли вчиненню цього злочину... Поліцейські, причетні до скоєння злочину, понесуть покарання", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що після зґвалтування в Кагарлику 60 осіб вивели зі штату, на їх місце планують набрати нових працівників.

Шокуючий випадок стався 24 травня, місцеву жительку Нелю Вербицьку катували і ґвалтували прямо у відділенні поліції. Голосіївський районний суд Києва заарештував двох поліцейських Миколу Кузіва і Сергія Сулиму.