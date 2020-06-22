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Зґвалтування в Кагарлику: поліцейським змінили підозри

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 21:23
Зґвалтування в Кагарлику: поліцейським змінили підозри
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Зі справи вилучили статтю про перевищення повноважень працівником правоохоронного органу

Прокуратура змінила підозри двом поліцейським, підозрюваним у зґвалтуванні жінки в Кагарлику. Зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомив прокурор по справі Валерій Смирнов, передає "Громадське радіо".

Він також зазначив, що зі справи зникла кваліфікація перевищення повноважень працівником правоохоронного органу.

"365 статтю перекваліфікували на 127-у. Перекваліфікували на більш точну норму, яка показує об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального злочину", - зазначив прокурор.

При цьому він додав, що у справі призначили близько дев'яти експертиз. Кілька експертиз вже завершили, однак більшість ще проводять.

Нагадаємо, в кінці травня цього поліцейських зґвалтуванні у відділенні Кагарлика жінку, яку запросили для допиту як свідка. За зґвалтування затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Зазначимо, що суд залишив підозрюваних під вартою до 22 липня.

Крім того, через скандал зі зґвалтуванням у Кагарлику скоротили штат поліції.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України полицияподозрение
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