Зґвалтування в Кагарлику: новому підозрюваному обрано запобіжний захід

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід третьому підозрюваному поліцейському по справі про зґвалтування в Кагарлику. Його відправили цілодобовий під домашній арешт.

Про це повідомляють "Грати".

Засідання проходило в закритому режимі. При цьому суддя відхилила клопотання сторони звинувачення, які просили безальтернативне утримання підозрюваного під вартою.

Зазначимо, новим підозрюваним у справі є 27-річний оперуповноважений поліції Кагарлика Євген Трохименко. Його підозрюють у катуваннях за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні у відділенні Кагарлика жінку, яку запросили для допиту в якості свідка. За зґвалтування затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколи Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

В результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували, остаточно відділення ліквідують 25 липня.

Також РБК-Україна писало, що заарештовані за підозрою в причетності до зґвалтування в Кагарлику поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину.