Як зміняться ціни на продукти через карантин та посуху: експерт дав прогноз

Ціни на продукти в Україні зміняться через посуху і карантину. У Міністерстві розвитку економіки розповіли, що до 2020 року зберуть лише 60 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на кілька мільйонів менше, ніж минулого року. Також постраждає урожай овочів, який вирощується переважно в південних областях України, де очікується посуха.

"За скоригованими прогнозами, у 2020 році через дефіцит вологи та економічні фактори, обумовлені пандемією COVID-19, аграрії зберуть 60 млн тонн зернових і зернобобових культур", – повідомили в міністерстві.

Голова ради Національного економічного розвитку Олексій Дорошенко в коментарі "Слово і діло" підкреслив, що у 2020 році рекордного врожаю в Україні точно не буде. Дорошенко уточнив, що зернових буде менше на кілька мільйонів тонн, але конкретно прорахувати ніхто не може. Зараз все залежить від дощів. На поточний момент вже сильно постраждав врожай у південних областях. При цьому вартість продуктів із зернових сильно не зміниться.

"Скільки б ми не зібрали зернових, на внутрішню ціну на хліб і крупу це практично не вплине. Винятком буде лише гречка. Всього іншого ми збираємо більше, ніж споживаємо. Все в основному йде на експорт: кукурудза, пшениця", – розповів економіст.

При цьому експерт заявив, що в серпні-вересні ми побачимо зростання цін на зернові.

"Щодо зернових, важливо, чи буде рости світова ціна на них чи ні. Поки що ціна стабільна. У березні було зростання невелике, у квітні ціна впала, зараз все досить стабільно. Тому в такому випадку підстав для зростання поки немає. Якщо у світі скрізь пшениці зберуть менше, тоді, можливо, у серпні-вересні ми побачимо зростання ціни на зернові. Проте, яким буде цей ріст, не можна сказати, занадто далекі плани", – прокоментував голова Національної ради економічного розвитку.

Також під питанням знаходиться урожай овочів. На поточний момент в Україні спостерігається дефіцит лука, що може вплинути на його вартість. Економіст також звернув увагу на проблему з городами. У поточному році українці не змогли дістатися на дачі або до городів. Відповідно, продукції буде ще менше, що може підвищити ціни на овочі.

"Однак зараз обрій планування дуже маленький: тиждень, два. Що буде восени з цінами, незрозуміло", – додав експерт.

На думку Дорошенка, стримувати ціни на продукти буде низька купівельна спроможність українців на тлі карантину. При цьому вже зараз в Україні велика частина продуктів коштує дорожче, ніж в європейських країнах. Зараз на українському ринку йде боротьба імпортних і вітчизняних виробників. Вітчизняних – близько 80%, імпортних – близько 15%.

"Вони ведуть боротьбу між собою. Коли імпорт в ціні дешевше, знижується в ціні й вітчизняна продукція. Але в будь-якому випадку ціна на внутрішньому ринку вже не може бути нижче, ніж у Польщі, наприклад. Якщо ціна в Польщі не буде падати, то ніяка внутрішня купівельна спроможність не вплине на зниження цін. Собівартість продукції буде говорити сама за себе. Дешевше просто не будуть продавати. Підстав для зростання зараз немає. Але кожні два тижні можуть змінити ситуацію. Влітку традиційно очікується зниження цін на овочі, дефляція. Але, як буде в цьому році, точно невідомо", – прокоментував голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, що після ослаблення карантину зросли тарифи таксі.

Також РБК-Україна писало, що Держпродпотребслужба роз'яснила механізм держрегулювання цін.