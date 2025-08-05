RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

В Измаиле мужчина убил полицейского при исполнении служебных обязанностей

Фото: в Измаиле мужчина убил полицейского при исполнении служебных обязанностей (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

В Измаиле Одесской области мужчина убил полицейского во время выполнения им служебных обязанностей. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщается, трагическое происшествие произошло сегодня около 18:00 в городе Измаил.

Предварительно установлено, что на окраине Измаила работники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.

В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Обоих госпитализировали. Старший лейтенант полиции скончался в больнице.

Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице. Он задержан в процессуальном порядке.

Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

 

Похожие инциденты похожие инциденты

Напомним, недавно в Житомирской области пьяный вооруженный мужчина угрожал полицейским гранатой с выдернутой чекой. Правоохранители объявляли спецоперацию.

Также в Киевской области произошел смертельный инцидент. Мужчина бросил в полицейских гранату, из-за чего правоохранителям пришлось его нейтрализовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаИзмаилПолицейские