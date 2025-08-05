В Измаиле мужчина убил полицейского при исполнении служебных обязанностей

Как сообщается, трагическое происшествие произошло сегодня около 18:00 в городе Измаил.

Предварительно установлено, что на окраине Измаила работники сектора реагирования патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.

В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Обоих госпитализировали. Старший лейтенант полиции скончался в больнице.

Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице. Он задержан в процессуальном порядке.

Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.