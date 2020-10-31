В Ізмаїлі сталося ДТП, загинули дві людини та одна постраждала

У суботу вранці, 31 жовтня, в місті Ізмаїл Одеської області автомобіль зіткнувся з деревом. У результаті загинули дві людини, ще один постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 5:04 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Ізмаїл по вулиці Миру потрібна допомога по вилученню загиблих і потерпілої з автомобіля, потерпілого ДТП. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося зіткнення легкового автомобіля Citroen з деревом", - йдеться в повідомленні.

З допомогою лебідки та буксиру рятувальники перетягли авто на проїжджу частину з дерева. Для того, щоб витягти загиблих, потрібні гідравлічні ножиці.

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

"Гідравлічними ножицями працівники ДСНС зрізали дах і дверцята легкового автомобіля та вилучили 2 загиблих (2001 -1991 р.) і 1 постраждалу (1995 р. н.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Рівному сталося масштабне ДТП за участю автобуса. В результаті аварії одна людина загинула.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області в результаті зіткнення двох автомобілів загинули двоє підлітків.