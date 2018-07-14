Росіянину, який побив українського туриста, заборонено залишати Туреччину, - МЗС

У МЗС запевнили, що український консул зробить "усі необхідні дії, які вчиняються у такому випадку"

Росіянину, якого підозрюють у побитті українського громадянина, туриста Андрія Сови, у результаті якого чоловік помер, заборонено покидати територію Туреччини. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Українська правда".

Він також поінформував, що українське посольство звернулося до прокуратури з клопотанням повідомити про хід розслідування справи.

"Посольство (України у Туреччині, - ред.) звернулося до прокуратури з клопотанням повідомити про хід розслідування справи", - сказав представник МЗС.

Кирилич запевнив, що український консул зробить "усі необхідні дії, які вчиняються у такому випадку".

"Це - трагедія окремої української родини, а консул виконає усі необхідні дії, які вчиняються в такому випадку", - підкреслив він.

Нагадаємо, помер український турист Андрій Сова, який постраждав під час бійки з росіянином на відпочинку в Туреччині. За інформацією родичів Сови, чоловік помер у суботу близько 10:00.

Повідомлялося, що сьогодні в аеропорту Запоріжжя готувалися прийняти санітарний літак із українцем на борту, проте рейс у результаті був несподівано скасований.

Так, 7 липня у турецькій Аланьї росіянин побив 57-річного українця Андрія Сову. Чоловік у несвідомому стані був госпіталізований у реанімацію, весь цей час він перебував у комі.

Зазначалося, що бійка сталася під час перегляду чвертьфіналу Чемпіонату світу-2018 Хорватія - Росія.