Військового, який побив танцюриста Дорофєєвої, звільнили з УДО

Керівництво Управління державної охорони (УДО) України звільнило співробітника, який підозрюється в побитті танцюриста шоу-балету співачки надії Дорофєєвої. В УДО також засудили вчинок військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УДО .

Зазначається, що сьогодні відбулася службова нарада щодо дій військовослужбовця. За його підсумками було прийнято рішення звільнити співробітника з лав УДО.

"Ми засуджуємо такі агресивні акти і вважає неприпустимим вчинення таких ганебних вчинків", - додали в управлінні.

Там підкреслили, що принципова позиція керівництва УДО полягає в тому, що в управлінні не повинні служити військові, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства.