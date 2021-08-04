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Військового, який побив танцюриста Дорофєєвої, звільнили з УДО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Керівництво Управління державної охорони (УДО) України звільнило співробітника, який підозрюється в побитті танцюриста шоу-балету співачки надії Дорофєєвої. В УДО також засудили вчинок військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УДО.

Зазначається, що сьогодні відбулася службова нарада щодо дій військовослужбовця. За його підсумками було прийнято рішення звільнити співробітника з лав УДО.

"Ми засуджуємо такі агресивні акти і вважає неприпустимим вчинення таких ганебних вчинків", - додали в управлінні.

Там підкреслили, що принципова позиція керівництва УДО полягає в тому, що в управлінні не повинні служити військові, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства.

Нагадаємо, 2 серпня співробітника УДО затримали за підозрою в побитті танцюриста Дорофєєвої. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, інцидент стався 1 серпня біля будинку артиста. Танцюрист отримав важку закриту черепно-мозкову травму. Він знаходиться в лікарні.

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