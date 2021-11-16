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Бив пацієнтів та псував майно: під Львовом чоловік напав на лікарню

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 16 листопада, на Львівщині у місті Комарно чоловік влаштував погром у місцевій лікарні. Він побив скло в дверях будівлі, перевернув вазони і завдав пошкоджень пацієнтам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода у Facebook.

Інцидент стався в Комарнівській лікарні приблизно о 08:00. Там агресивний чоловік напав на будівлю медзакладу. За словами місцевих жителів, нападником є ​​мешканець села Тулиголове.

Зловмисника вже затримала поліція. За даними "Львівського порталу", це підтвердили правоохоронці.

"На місці події затримали 30-річного чоловіка, мешканця одного з сіл району, якого було доставлено до спеціалізованої медустанови. Він пошкодив двері та розбив три фасадні вікна лікарні. Звернень від громадян, які зазнали нападу від цього чоловіка, не надходило", - розповіла спікер поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Фото: чоловік напав на лікарню під Львовом (facebook.com/yuriy.kholod)

Нагадаємо, в Херсоні чоловік напав на магазин і взяв у заручники жінку-продавця.

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Львовская область