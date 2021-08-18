Побиття журналіста під ОП: одного з підозрюваних арештували на два місяці

Під варту відправили жителя Львова Микиту Губського 2001 року народження. Він буде в СІЗО до 16 жовтня.

“Клопотання задовольнити. Застосувати до Губського Микити Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 жовтня 2021 року включно в межах терміну досудового розслідування”, - йдеться в рішенні суду.

Ця ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів в апеляційному суді столиці.